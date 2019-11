Angèle : La chanteuse bientôt au cinéma ?

Il y a quelques semaines, Angèle dévoilait la réédition de son album Brol. Un opus exceptionnel dans lequel on retrouvait des titres inédits parmi lesquels Oui ou Non ou encore Insomnies. Actuellement en pleine tournée, la chanteuse se produira également à l'AccorHotels Arena en février prochain. Et si l'artiste belge a affirmé vouloir faire une pause dans sa carrière musicale après ces deux années de travail acharné, cette dernière serait sur le point de se réorienter professionnellement.

En effet, l'interprète de Balance ton quoi pourrait bien s'ouvrir à une carrière au cinéma. Alors qu'elle avait déjà fait la voix dans le dernier Toy Story, c'est désormais devant la caméra qu'elle souhaiterait faire son apparition. "Je me sens à l'aise devant une caméra, peut-être parce que j'ai grandi avec ma mère qui jouait au théâtre" confie la jeune femme avant d'ajouter "Contrairement à la musique, je n'ai aucun bagage technique ou théorique. L'erreur serait de me lancer juste parce que j'ai une gueule et de la notoriété. Si je le fais, je consacrerai du temps à mon apprentissage". Pas de quoi s'affoler non plus puisque rien n'a été officialisé par Angèle. On reste à l'écoute quand même !