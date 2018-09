Angèle : l'album et une tournée, annoncés dans un teaser sur Instagram

Angèle ne fait jamais rien d'ennuyeux. Après avoir annoncé les 12 titres de son album Brol en postant une photo représentative pour chacun d'entre eux sur son Instagram, la chanteuse belge récidive. Cette fois ci, c'est dans une courte vidéo qu'elle annonce ce dernier et par la même occasion, le Murphy Tour. Les images, tirées de sa tournée des festivals illustrent à merveille le tempérament d'Angèle et surtout, le succès qu'elle rencontre. L'album sortira le 5 octobre et quand on regarde le teaser, on se dit qu'il sera très certainement au top. Et pour ceux que cela intéresserait -et on ne le dira jamais assez, sachez qu'elle sera en concert à l'Olympia le 13 mars prochain.