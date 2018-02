Pink, Petit Biscuit, Angèle ... les clips de la semaine qu'il ne fallait pas manquer

Cette semaine on s'est laissé enchanté par le clip de Ma Tête de Roméo Elvis mais ce n'est pas la seule vidéo qui nous ait fait retenir notre souffle. Tel frère, telle soeur, Angèle est ainsi à l'honneur des clips qu'il ne fallait pas manquer cette semaine ! A ses côtés on vous laisse également découvrir les clips de Petit Biscuit, Justin Timberlake, Pink et Hailee Steinfeld qui ont tous retenu notre attention cette semaine !

Après La Loi de Murphy, Angèle est de retour avec une nouvelle chanson ET une nouvelle vidéo. Une histoire d'application de rencontre et de beaux yeux, au programme du clip donc un focus sur des paires d'yeux et la jolie bouche de la chanteuse. Une vidéo délicate à l'image de la belge !

Petit Biscuit nous a lui aussi dévoilé un joli clip ce mois ci. C'est en compagnie du chanteur Lido, qui interprète son nouveau single, Problems, que l'artiste s'offre une plongée, littéralement, électrisante dans la nuit.

Pour célébrer la sortie de son nouvel album, Man of The Woods, Justin Timberlake a dévoilé le clip du titre éponyme. Une vidéo où il se dévoile en chemise de bûcheron et chaussures ad hoc, et une certaine Jessica Biel fait même son apparition !

Après le grain de folie du clip de Beautiful Trauma, Pink est de retour avec une vidéo très sobre, filmée en noir et blanc. C'est triste mais c'est beau, c'est beau mais c'est triste. Un bloc d'émotion à l'état pur comme la chanson illustrée.

Hailee Steinfeld fait partie des artistes choisis pour interpréter une chanson de la Bande Originale de Fifty Shades Freed. Alors comme Liam Payne et Rita Ora, l'américaine dévoile un clip inspiré par l'univers du film. Une vidéo tournée à Paris et dans le sud de la France so chic, so romantique !