Angèle : Inspirée par la canicule, regardez sa vidéo qui fait le buzz

En France et même en Europe, le mercure explose ! Une vague de chaleur totalement extraordinaire qui se ressent aussi bien en réel qu'en virtuel. En effet, tout le monde semble vouloir partager son expérience météorologique sur les réseaux sociaux. Parmi les plus profils les plus connus, c'est celui d'Angèle qui a attiré l'attention des internautes. Visiblement très inspirée par la température, la chanteuse s'est laissée aller à une improvisation devant sa caméra. Et même si cette dernière ne le fait pas pour la première fois, sa dernière réalisation est légèrement différente des autres. On regarde.

Comme on peut le constater, c'est sur le thème de la chaleur, du réchauffement climatique et de la planète qu'Angèle a souhaité axer son chant. "Ce que la canicule, les 42 degrés, les articles alarmant sur l’état de notre planète et les critiques sur Greta Thunberg m’inspirent.. (J’ai hésité a dire 'on sera tous morts' au lieu de 'il sera trop tard' mais après jme suis dis que c’était peut-être trop triste comme fin)" précise t-elle en légende de sa vidéo. On vous laisse apprécier ce moment. Et réfléchir sur ces paroles...