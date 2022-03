Angèle, Hoshi et Clara Luciani interprètent Balance ton quoi dans Taratata (VIDEO)

Si il y a bien une émission où tout est possible, c'est Taratata ! Après la reformation du groupe Téléphone ou le duo totalement inattendu entre France Gall et Véronique Sanson sur La groupie du pianiste il y a quelques années de cela, ce sont trois jeunes artistes de la scène française qui s'étaient données rendez-vous ce samedi 12 mars. En effet, Angèle, Hoshi et Clara Luciani ont interprété l'hymne féministe Balance ton quoi, issu de Brol, le premier album de la chanteuse belge. Un moment de complicité entre les trois femmes qui s'est parfaitement fait ressentir sur le plateau de l'émission de France 2 où elles étaient invitées par Nagui pour une soirée exceptionnelle.

Rebaptisé exceptionnellement Taratata & Co, le show a mis en scène des acteurs tels que Isabelle Nanty et Thierry Lhermitte, François Cluzet et Audrey Lamy ou encore François-Xavier Demaison, venu interpréter le titre L'envie de Johnny Hallyday. Ces derniers se sont ainsi produits sur la scène aux côtés de chanteurs comme Angèle, Alain Souchon et ses fils Pierre et Ours, Clara Luciani, Louise Attaque ou encore Zaz et Hoshi. Un concept totalement inédit qui a offert son lot de surprises à l'image du trio de jeunes chanteuses qui se sont montrées très complices en interprétant un titre devenu l'hymne de toute une génération. On vous laisse profiter de ce moment dont on ne se lasse pas !

Pour regarder l'intégralité de la vidéo, cliquez ici !