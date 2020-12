Angèle fête ses 25 ans, retour sur ses meilleures performances live (VIDEOS)

Elle est l'artiste francophone la plus prisée de ces dernières années : Angèle s'est imposée dans le paysage musical français (mais aussi international) avec son premier album Brol. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne lui aura pas fallu longtemps pour devenir l'une des artistes les plus applaudies de sa génération. Balance Ton Quoi (véritable hymne féministe), La Thune, Ta Reine, La Loi de Murphy ou, plus récemment, un duo avec Dua Lipa (sur Fever), Angèle et sa plume ont su séduire un large public. La jeune belge fête aujourd'hui ses 25 ans et pour la célébrer, rien de tel qu'un petit tour d'horizon de ses plus beaux lives.

Angèle - Medley / Victoires de la Musique 2020

Angèle - Flou (Live)

Dua Lipa & Angèle - Fever (Live From Studio 2054)

Eels x Richard Cocciante - Le Coup de Soleil

F*** you (reprise pour le Lab Virgin Radio)

De quoi nous donner envie de la retrouver sur scène - aussi vite que la situation sanitaire actuelle nous le permettra.