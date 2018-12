Angèle fête ses 23 ans aujourd'hui, et obtient 7 nominations aux Music Industry Awards 2018

Révélée par son premier single La Loi de Murphy en 2017, Angèle en a fait du chemin en un court laps de temps. La chanteuse belge a séduit le public français et belge grâce à son univers bien à elle et sa voix délicate, son premier album Brol sorti le 5 octobre dernier est d’ores et déjà disque d’or dans l’Hexagone et dans son public d’origine. Un succès qui s’accompagne d’une autre très bonne nouvelle puisque l’interprète de Je veux tes yeux vient d’obtenir pas moins de sept nominations aux Music Industry Awards 2018, dont les catégories Meilleur Artiste Pop, Révélation, Meilleure Artiste Féminine Solo ou encore Meilleur Album. La cérémonie de remise des prix flamande aura lieu en février prochain, et Angèle est favorite pour y rafler pas mal de récompenses !

Angèle, dont on vous donnait les raisons de la voir en live, est actuellement en pleine tournée en France et en Belgique, et ce pour un moment, elle sera notamment les 7 juin, 29, 30 novembre et 1er décembre 2019 au Zénith de Paris. Oui, quatre concerts au Zénith de Paris (une des plus grandes salles de France) en moins d’un an, c’est plutôt pas mal ! Par ailleurs, aujourd’hui lundi 3 décembre Angèle risque de faire doublement la fête car elle souffle également ses 23 bougies en ce jour. Il ne nous reste plus qu’à lui souhaiter un très joyeux anniversaire et encore pleins de bonnes choses pour la suite !