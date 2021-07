Angèle fait une apparition surprise sur le tapis rouge du festival de Cannes (PHOTOS)

Ces dernières années, Angèle s'est hissée en tête des ventes d'album grâce à son opus Brol, qui a dépassé les 500 000 ventes ! Portée par des tubes tels que Balance ton quoi, Tout oublier ou encore Ta reine, la chanteuse belge en avait profité pour dévoiler une réédition qui lui avait permis de continuer une immense tournée à travers toute la France et d'autres pays d'Europe. Des prestations qui s'étaient terminées au début de l'année 2020 avec plusieurs concerts à guichets fermés à l'AccorHotels Arena. Une véritable consécration pour celle dont personne ne connaissait le nom il y a encore trois ans et qui souhaitait à tout prix s'émanciper de l'image de son frère, Roméo Elvis, rappeur à succès. Désormais, si sa popularité n'est plus à prouver, il semblerait que la jeune femme ait décidé d'élargir son champ d'action en s'intéressant de plus en plus au cinéma…

Ce mardi 6 juillet, toute l'équipe du film Annette, dernier né de Leos Carax, était réunie pour monter les marches du célèbre festival de Cannes. Un passage obligé devenu, au fil du temps, un véritable classique de l'événement retransmis dans le monde entier. Pour l'occasion, Marion Cotillard, Adam Driver, Leos Carax ainsi que d'autres membres de l'équipe était présents sur le fameux tapis rouge. Toutefois, c'est la venue surprise d'Angèle qui a attiré toute l'attention de la croisette. En effet, la jeune femme interprète un rôle dans ce film qui devrait sortir le 7 juillet 2021. Vêtue d'une robe de la marque Chanel, pour laquelle elle est égérie, la chanteuse a gravi les marches avec beaucoup d'assurance. Une première réussie avec brio pour l'artiste davantage habituée au zénith qu'au monde du cinéma. On vous laisse jeter un coup d'œil aux clichés capturés par les photographes !