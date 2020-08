Privée de festival pour cet été, Angèle profite d'une pause amplement méritée : il faut dire que depuis deux ans, la jeune artiste enchaîne les sorties (Brol et sa réédition ont reçu un succès clairement mérité), les concerts mais aussi les évènements - on se souvient des incroyables shows donnés à Bercy il y a quelques mois.

Angèle a choisi de se ressourcer au bord de la mer et a profité de cette occasion pour annoncer à ses quelques 2,7 millions d'abonnés être amoureuse d'une femme : l'interprète pose portant un T-shirt où il est inscrit "Portrait of women who love women" ("Portrait de femmes qui aiment les femmes"). « Au moins, c'est clair... enfin non pas claire, Marie », précise t-elle avec finesse.

Celle qui signe des hymnes tels que Ta Reine ou encore Tu Me Regardes (qui, on le rappelle, est son dernier single) signe sa légende d'un papillon qui laisse penser que l'élue de son coeur n'est autre que Marie Papillon - influenceuse et humoriste. "Elle en a de la chance cette Claire", a t-elle postée en commentaire.