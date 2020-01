Angèle et Tones & I en tête des titres les plus streamés en 2019

2020 commence à peine et de nombreux artistes sont déjà prêts à battre des records - Justin Bieber a dévoilé Yummy il y a deux semaines tandis que Selena Gomez a signé son grand retour avec Rare. Mais, avant de se plonger totalement dans cette nouvelle ère, retour sur les morceaux les plus écoutés de 2019. De Angèle à Lomepal en passant par Tones and I, voici le top 10 !

1. Lil Nas X - "Old Town Road"

2. PNL - "Au DD"

3.Angèle - "Balance Ton Quoi"

4.Niska feat. Booba - "Médicament"

5.Ninho feat. Niska - "Maman ne le sait pas"

6. Aya Nakamura - "Pookie"

7.Tones And I - "Dance Monkey"

8.Ninho - "La vie qu'on mène"

9.Lomepal - "Trop beau"

10.. Ninho - "Goutte d'eau"

Si Lil Nas X occupe la première place, Old Town Road est suivi de prêt par Au DD de PNL. Le rap domine, certes, mais les artistes féminines résistent ! Angèle occupe la troisième position avec Balance Ton Quoi tandis que la découverte Australienne Tones and I s'impose à la septième place.