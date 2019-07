Angèle et Roméo Elvis : Ils pourraient sortir un album complet en duo !

Roméo Elvis et Angèle sont frères et sœurs, ce n'est un secret pour personne ! En revanche, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ces deux artistes originaires de Belgique pourraient bien préparer un album en duo. Et si l'information n'est pour l'instant pas confirmée, on imagine bien qu'une telle nouvelle pourrait carrément faire le buzz. Un succès déjà assuré qui ferait suite à l'un des tubes du duo Van Laeken les plus entendus cette année : Tout oublier.

Et il semblerait que ces rumeurs ne soient pas totalement infondées puisque Roméo Elvis s'est déjà exprimé deux fois sur le sujet dans les médias. En effet, à l'émission C à vous, ce dernier avait affirmé avoir avec sa sœur "une nouvelle chanson qui est une bombe atomique

" mais ne pas vouloir la sortir de peur que le succès de Tout oublier ne l'éclipse. Plus récemment au festival Europavox, le rappeur aurait ajouté : "On en a jamais parlé, mais d'instinct je te dis faire un disque avec ma sœur pourquoi pas ! Ce serait bien".

Des propos qui nous mettent forcément l'eau à la bouche...