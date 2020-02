Angèle et Philippe Katerine dévoilent le clip déjanté de Duo (VIDEO)

Faire un duo qui traite des duos ! Voilà le sujet du morceau qui vient d'être révélé par Angèle et Philippe Katerine. Un projet original tout à fait à l'image de ces deux artistes complètement décalés. "On a le même tempo mais pas le même pattern / On joue la même mélodie, mais pas avec le même son, et ça nous rend moins cons" chantent la jeune belge de 24 ans et le français de 51 ans. Composé avec Chilly Gonzales, le titre bénéficie d'un clip tout aussi étrange. On y voit Angèle en train de sculpter le buste de Philippe Katerine avant que les deux ne se retrouvent dans une course de dauphins. Issue du dernier album du chanteur, Confessions, la chanson se rajoute à de nombreux autres titres mettant au micro des artistes tels que Gérard Depardieu, Léa Seydoux ou encore Lomepal.