Angèle et Dua Lipa dévoilent les coulisses de leur interprétation au Studio 2054 (VIDEO)

C'est probablement l'une des collaborations dont on a le plus entendues parler ces derniers temps. Et il y a de quoi. Quelques mois après la sortie totalement surprise de leur titre Fever, les deux chanteuses continuaient de secouer le monde de la pop avec une interprétation en live durant le Studio 2054, un concert virtuel organisé par l'artiste britannique. Une rencontre que l'on ne s'était pas forcément imaginé entre ces deux stars de la pop, mais qui semblait pourtant inévitable. En effet, tandis qu'Angèle s'est imposée ces dernières années comme l'une des chanteuses francophones les plus talentueuses et prolifiques de sa génération, son acolyte Dua Lipa n'a rien à lui envier depuis le succès phénoménal de son album Future Nostalgia.

Il y a quelques jours, c'est sur le compte Instagram de l'interprète de Tout oublier que l'on a pu découvrir quelques images de leur fameuse performance. Des souvenirs qui mettent du baume au coeur et qui donnent forcément envie de les voir se réunir à nouveau. Si rien a été annoncé pour le moment, on ne doute pas du fait que des retrouvailles s'organisent dès la fin des restrictions sanitaires mises en place à la suite de la pandémie. Du moins, c'est ce qu'on espère !