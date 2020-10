Angèle & Dua Lipa : Découvrez la pochette de Fever, leur nouveau titre (PHOTO)

Il y a quelques jours, les deux chanteuses annonçaient, à la surprise générale, une collaboration inédite sur le titre Fever, dont la sortie est prévue le 30 octobre prochain. Une rencontre que l'on ne s'était pas forcément imaginé entre ces deux stars de la pop, mais qui semblait pourtant inévitable. En effet, tandis qu'Angèle s'est imposée ces dernières années comme l'une des chanteuses francophones les plus talentueuses et rentables de sa génération, son acolyte Dua Lipa n'a rien à lui envier depuis le succès phénoménal de son album Future Nostalgia. Un duo tout juste annoncé sur les réseaux sociaux et qui est désormais accompagné de la pochette officielle du single (voir ci-dessous). Alors qu'on ne sait que très peu d'informations sur ce projet, certaines sources affirment que Fever devrait figurer sur la réédition de l'album de la chanteuse britannique. Quant au clip, il aurait été tournée il y a seulement quelques jours à Londres, où certains clichés ont montré la complicité des deux artistes. Une proximité qui a d'ailleurs été interrompue par la police locale pour le non respect des gestes barrières. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir ce que nous réservent Angèle et Dua Lipa. On ne sait pas vous, mais nous on a très hâte !