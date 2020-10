Angèle & Dua Lipa, Beyoncé & Lady Gaga... retour sur les meilleurs feats 100% Girl Power

Quand les artistes féminines unissent leurs forces, c'est souvent pour battre des records. Retour sur les collaborations 100% Girl Power qui ont marqué l'Histoire de la Pop.

Lady Gaga & Beyoncé - Telephone

Nous sommes en 2008. Lady Gaga règne sur la pop et fait appel à Beyoncé pour Telephone. Le clip est magistral, le titre, lui est culte. Deux univers distincs, deux artistes de talent... bref, une réussite.

Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me

Lady Gaga a dévoilé son nouvel album il y a quelques mois et nous a offert au passage un duo avec Ariana Grande. Les deux artistes ont unis leurs forces pour mieux battre des records.

Ariana Grande, Miley Cyrus et Lana Del Rey - Don't Call Me Angel

Charlie's Angel s'est offert une bande originale de choix avec Lana Del Rey, Ariana Grande et Miley Cyrus. Un sans faute.

Britney Spears, Madonna, Christina Aguilera & Missy Elliot - Like a Virgin

2003. Les MTV VMA's. Britney Spears, Madonna, Christina Aguilera & Missy Elliot nous offre la reprise la culte de Like a Virgin. Evidemment, difficile de ne pas revenir sur le baiser qui marquera la performance. Un live audacieux, certes, mais libérateur.

Taylor Swift & Nicki Minaj

Taylor Swift est en pleine promotion de 1989 (l'album qui la propulsera reine de la pop). Lors des MTV VMA's 2015, l'artiste partage la scène avec Nicki Minaj pour un mash-up unique : Bad Blood ft. The night is still young.