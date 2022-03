Angèle et Clara Luciani touchantes avec leur interprétation du Tourbillon de la vie (VIDEO)

S'il y a bien une émission où tout est possible, c'est Taratata ! Après la reformation du groupe Téléphone ou le duo totalement inattendu entre France Gall et Véronique Sanson sur La groupie du pianiste il y a quelques années de cela, ce sont deux artistes reconnues de la scène française qui s'étaient données rendez-vous ce samedi 12 mars. En effet, Angèle et Clara Luciani ont interprété le célèbre titre Le tourbillon de la vie, de Jeanne Moreau. Un moment de complicité entre les deux femmes qui s'est parfaitement fait ressentir sur le plateau de l'émission de France 2 où elles étaient invitées par Nagui pour une soirée exceptionnelle. Quelques minutes auparavant, c'est sur le titre Balance ton quoi que les deux chouchoutes de Virgin Radio ont soulevé le public aux côtés de Hoshi. Une soirée qui, comme vous l'aurez compris, a été riche en émotions.

Très complices à l'écran comme dans la vie, celle qui vient de dévoiler son deuxième album Nonante-Cinq et son amie, lauréate de quatre Victoires de la Musique, ont offert un magnifique moment de télévision aux spectateurs de Taratata & Co, qui jouissait d'une version inédite pour la soirée. Assises l'une à côté de l'autre, Angèle et Clara se sont plongées corps et âmes dans ce titre iconique rendu célèbre par la grande Jeanne Moreau mais également par le duo qu'elle avait fait avec Vanessa Paradis lors de la cérémonie des César. Chacune à leur manière, les deux artistes propulsées par Virgin Radio se sont appropriées les notes douces et les paroles envoûtantes de cette chanson. Un moment absolument magique dont on ne se lasse pas !

