Angèle est en studio et prépare une énorme surprise pour ses fans !

Lundi 23 septembre 2019 à 21h53 précisément, Angèle a publié une vidéo dans laquelle on la voit en train de danser sur un son mis en sourdine, accompagnée d’un message explicite : "Je finalise des choses. J’ai hâte de vous faire écouter ça". Une annonce claire qui nous laisse penser que l'interprète de Tout oublier serait prête à nous dévoiler de nouveaux morceaux. Après l'énorme succès de son album Brol, certifié il y a peu disque de diamant (500 000 ventes), Angèle serait sur le point de faire une belle surprise à ses fans. Et ils sont nombreux. La preuve, le clip de Flou a déjà été visionné plus de 4 millions de fois.

En train de sautiller dans un studio d'enregistrement, la chanteuse de 23 ans semble totalement extatique à l'idée de dévoiler de nouveaux sons. Une relation de partage avec ses fans qui dure depuis ses débuts et que cette dernière semble vouloir entretenir grâce à son compte Instagram. D'ailleurs, c'est sûrement via ce réseau social qu'Angèle annoncera la suite des événements...