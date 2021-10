Angèle est de RETOUR, Vianney est papa et Adele et Stromae en tête des charts... Toutes les news musique !

Angèle est de retour ! Celle qui a mis la France et la Belgique à ses pieds nous revient plus forte que jamais avec un nouveau single - intitulé Bruxelles, Je t'aime.

Bien qu'installée à Paris, Angèle portera toujours Bruxelles (sa ville natale) dans son coeur : l'ascension de la jeune artiste en France fut fulgurante (avec près d'un million d'albums vendus) mais il fut un temps, Angèle jouait ses chansons seule, dans les bars de la capitale belge. Avec Bruxelles, Je T'aime, Angèle déclare son amour.à la ville qui l'a vue grandir sans pour autant perdre de vue celle au sein de laquelle elle continue d'évoluer. Et ce n'est pas tout : Bruxelles, Je T'aime est -évidemment- annonciateur d'un nouvel album - sur lequel Josh Gudwin a travaillé.

Côté clip, l'interprète de Tout Oublier a choisi de nous plonger dans un voyage en train onirique : Angèle profite d'un trajet Paris-Bruxelles pour mieux s'évader dans un univers peint par son imagination débordante.

Angèle signe un retour poétique et réussi et, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera dans les studios de Virgin Radio pour évoquer ce nouveau single avec Manu Payet et toute son équipe !

L'artiste le plus populaire (et le plus poétique) de l'hexagone vient d'accueillir son premier enfant avec la violoncelliste Catherine Robert (déjà mère d'une petite fille).

"Et si l’averse nous touche toi & moi, on la traverse à 2, à 3... à 4 ", commenta ainsi l'artiste. C'est officiel, le couple vient tout juste d'accueillir l'enfant qui vient agrandir leur belle famille : "Je voulais simplement vous dire qu’une petite merveille a fait irruption dans notre vie. La maman & notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend + heureux encore... je sais que vous nous garderez l’intimité de ces instants & vous en remercie"

Vianney - qui a passé son été sur scène- devrait aussi nous offrir une réédition de son dernier album, intitulé N'attendons Pas. Mais avant de retrouver son public, avant de nous offrir de nouveaux morceaux, l'artiste va avant tout passer du temps en famille !

Dire qu'elle était attendue serait un euphémisme : après six ans d'absence, Adele a fait son grand retour sur la scène musicale le 15 octobre dernier avec un single qui inévitablement, a fait son petit effet : Easy on Me défend 30, nouvel opus de la chanteuse britannique (dont la sortie est prévue le 19 novembre prochain). Or, dire que ce retour a provoqué un véritable raz-de-marée serait un euphémisme : en moins d'une semaine, Adele a enchaîné les records, prouvant (une fois de plus) son talent.

Easy on me est devenue la chanson la plus écoutée en 24 heures sur Spotify (devant le mythique All I Want For Christmas de Mariah Carey) : au total, Easy on Me a cumulé pas moins de 24 millions d'écoutes sur Spotify le jour de sa sortie (5,4 millions proviennent des Etats-Unis, 2,8 millions du Royaume-Uni et en France, le titre a été écouté près de 404.000 fois en France). Interrogée par la BBC, Adele a avoué que ce morceau était parfait pour marquer son retour après une si longue absence : "C'est une chanson "très moi", après une si longue absence, c'est probablement ce que les gens attendaient le plus de mes chansons", a t-elle ainsi confiée.

Easy on Me est à découvrir sur les ondes de Virgin Radio et, quelque chose nous dit que le morceau n'a pas fini de battre des records.

Le retour des Titans. Le 15 octobre dernier, Adele et Stromae (deux des artistes les plus puissants de leur génération) ont fait leur grand retour. Alors que l'artiste britannique a battu des records avec Easy on Me (premier single issu de 30, son quatrième album), Stromae, lui, s'est offert un retour tout en puissance avec Santé. Et justement, ce premier morceau depuis près de six ans a rencontré un accueil plus que chaleureux.

Ainsi, en 24 heures, le single Santé a cumulé plus d'écoutes que Easy on Me sur Spotify France (au total, on compte 428.000 écoutes, contre 404.000 pour l'artiste britannique). Et ce n'est pas tout : selon Spotify Charts, Santé a atteint les 866.000 streams au cours du week-end. A l'échelle mondiale, notée que le titre a atteint les 1,3 million d'écoutes en une journée.

Côté clip, la vidéo qui accompagne Santé (dans laquelle le maestro nous offre un petit tuto) frôle d'ores et déjà les 6 millions de vues.

Cet accueil chaleureux prouve -une fois de plus- le talent de Stromae qui, nous en sommes sûrs n'a pas fini de nous étonner.