Angèle est de retour et annonce un nouveau single !

Après le succès incontestable de son premier album intitulé Brol, après une tournée effrénée et surtout, après un confinement, Angèle nous revient, plus lumineuse que jamais. Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs ont circulé sur la toile annonçant le retour de la chanteuse avec un nouveau single et, évidemment, avec un nouvel album. Alors que certains pariaient sur un morceau titré Je t'aime Bruxelles, l'interprète de Tout Oublier a choisi de mettre les choses au clair via son compte Instagram : "Pas loin, mais c’est pas ça le titre ???????????? hihihihihi", a t-elle ainsi commenté en postant un extrait d'article paru dans la presse.

Ce qu'il faut en retenir ? C'est que oui, Angèle est de retour sur le devant de la scène et que oui, un single se prépare. La bonne nouvelle, c'est qu'elle sera dans les studios du Virgin Tonic le 22 octobre prochain pour évoquer ce nouveau morceau avec Manu Payet et toute l'équipe !

Brace yourselves - comme diraient nos voisins américains. Angèle nous revient et quelque chose nous dit que ce retour s'annonce grandiose.