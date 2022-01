Angèle émue aux larmes sur le plateau de La Chanson Secrète (VIDEO)

Après plus d'un an et demi d'absence, Angèle dévoilait en décembre dernier son deuxième album, NONANTE-CINQ. Ses fans ont d'ailleurs été enchantés de cette surprise dévoilée quelques jours en avance. Alors qu'elle créait le buzz avec le titre Bruxelles je t'aime quelques semaines plus tôt, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête également à faire son grand retour sur scène. Un come-back très attendu qui ne laisse pas vraiment le temps à la jeune femme de se reposer sur ses lauriers. Ou de se reposer tout court d'ailleurs.

Il faut dire qu'après avoir terminé son immense tournée en février 2019 à l'AccorHotels Arena avec quatre spectacles mémorables, Angèle devrait être, dès l'été prochain, à l'affiche de plusieurs festivals tels que Musilac, Aluna ou encore le Primavera Sound à Barcelone. Des événements qui sont loin d'être les seules représentations de la jeune femme puisqu'elle débutera, dès le 20 avril prochain, une série d'une vingtaine de zéniths aux quatre coins de l'hexagone. Une tournée bien chargée qui se terminera en décembre 2022 avec pas un mais deux shows à Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe.

Pour l'heure, c'est sur le plateau d'une émission qu'elle apprécie tout particulièrement qu'Angèle a séduit les téléspectateurs ce samedi 22 janvier sur TF1. Invitée du programme La Chanson Secrète, dans lequel un artiste se voit offrir une représentation surprise par des membres de son entourage, l'interprète de Balance ton quoi a elle aussi eu droit à son moment d'émotion. C'est vêtue d'un pantalon rouge et d'un bustier coloré que la chanteuse s'est installée dans le fauteuil de l'émission pour admirer l'interprétation du titre Bruxelles, par Dick Annergan, suivi de Ta reine, par son amie Pomme. Un moment très émouvant auquel s'est ajouté la présence des amies d'enfance ainsi que de la mère et de la grand-mère d'Angèle qui, à la fois gênée et émue, n'a pas pu retenir ses larmes. Une magnifique réunion pour la jeune femme au succès sans précédent qui s'est retrouvée littéralement sans voix lors de la fin de l'interprétation.