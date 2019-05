Angèle élue parmi les artistes à suivre selon le New York Times

Quel succès ! Voilà les premiers mots qui nous viennent en tête lorsqu'on apprend qu'Angèle vient d'être citée par le New York Times comme l'une des chanteuses européennes à suivre de tout urgence. Et en effet, cette dernière a de quoi être fière. Véritable phénomène, la jeune belge est partout. Un charisme solaire et un talent fou qui lui ont même permis de chanter à l'occasion de l'ouverture du plus célèbre festival de cinéma au monde à Cannes. Une broutille pour celle qui vient tout juste de traverser l'Atlantique...

Citée parmi d'autres artistes européens dont Aya Nakamura pour la France, l'interprète de Tout oublier est décrite comme une jeune artiste en pleine ascension. Et si l'on cite désormais Roméo Elvis comme "le frère de", Angèle ne manque pas de rappeler qu'il y a deux ans elle chantait tous les jeudis dans un bar de Bruxelles. Un succès fulgurant qu'elle préfère relativiser. Tout comme son titre Balance ton quoi, qui a bien évidemment intéressé le journaliste du quotidien américain qui n'a pas manqué de le comparer au local #metoo.