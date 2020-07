Angèle : Écoutez sa version du tube Il y a trop de gens qui t'aiment de Hélène Ségara (VIDEO)

À tout juste 24 ans, Angèle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière. Tout oublier, Balance ton quoi, Oui ou Non ou encore Ta reine, la chanteuse a su s'imposer face au grand public comme l'une des révélations pop de ces dernières années. Alors qu'elle s'apprête à faire ses débuts au cinéma, l'artiste d'origine belge continue d'alimenter son compte Instagram de reprises musicales et de moments personnels. Dernière publication en date ? Une vidéo de plus de trois minutes dans laquelle l'interprète reprend le morceau Il y a trop de gens qui t'aiment de Hélène Ségara. On vous laisse admirer le résultat.

Si Angèle avait déjà admise être une fan inconditionnelle de la chanteuse de variété française, on savait moins que cette dernière était aussi en admiration devant la carrière et la personnalité de sa jeune fan. "C'est ma princesse, vous savez ! Elle a en elle le côté libre des filles d'aujourd'hui tout en ayant gardé une âme romantique de princesse, hyper attachée à l'amour, aux gens (...) J'espère qu'on va y arriver (...) On communique régulièrement et je pense que ce jour arrivera, pour notre bonheur à toutes les deux !" confie Hélène Ségara lorsqu'on lui demande si un duo est envisageable entre les deux artistes. Un projet qui pourrait donc bien voir le jour dans un avenir proche même si rien a été confirmé pour le moment.