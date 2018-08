Angèle dévoile la tracklist de son album sur Instagram !

La jeune chanteuse belge étonnera quoi qu'elle fasse. Celle qui s'est fait connaitre avec La Loi de Murphy connait un véritable engouement autour d'elle et de ce fait, une carrière assez fulgurante. Les fans de la première heure et ceux de la deuxième vont donc être ravis d'apprendre que son album Brol sortira le 5 octobre prochain. De façon ludique et créative, l'interprète de La Thune a dévoilé la tracklist de l'album. Et de vous à nous, elle est plutôt cool ! Composé de 12 titres, Angèle illustre ces derniers grâce à des photos postées sur son compte Instagram.

Pour ceux qui désireraient la voir jouer en live, sachez qu'elle sera le 13 mars 2019 sur la scène de l'Olympia. A vos tickets !

1. La Thune Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 22 Août 2018 à 10 :58 PDT

2. Balance ton quoi Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 22 Août 2018 à 5 :17 PDT

3. Jalousie Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 22 Août 2018 à 1 :36 PDT

4. Tout Oublier Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 21 Août 2018 à 11 :03 PDT

5. La Loi de Murphy Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 21 Août 2018 à 6 :56 PDT

6. Nombreux Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 21 Août 2018 à 1 :11 PDT

7. Victime des réseaux Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 20 Août 2018 à 11 :01 PDT

8. Les Matins Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 20 Août 2018 à 5 :03 PDT

9. Je veux tes yeux Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 20 Août 2018 à 1 :02 PDT

10. Ta Reine Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 19 Août 2018 à 9 :04 PDT

11. Flemme Une publication partagée par Angèle ???? (@angele_vl) le 19 Août 2018 à 4 :09 PDT