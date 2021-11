Angèle dévoile des extraits de Nonante-Cinq sur Instagram (VIDEO)

L'on dit souvent que le second album est le plus important dans une carrière. Et justement, c'est ce qu'Angèle a gardé à l'esprit en travaillant Nonante-Cinq - le digne successeur de Brol. Porté par l'excellent Bruxelles Je T'aime, ce nouveau chapitre dans la carrière de la chanteuse sera publié le 10 décembre prochain et pour faire patienter les fans, la jeune artiste a partagé un extrait inédit sur les réseaux sociaux.

Ainsi, les internautes ont pu découvrir en vidéo de courts extraits de «Solo» et de «On s’habitue». Et ce n'est pas tout ! Le 26 novembre dernier, Netflix a publié le documentaire consacré à l'artiste Belge - une façon d'explorer en profondeur le processus de création de Nonante-Cinq.

Nonante-Cinq sortira d'ici quelques jours et la bonne nouvelle, c'est qu'Angèle partira en tournée pour le défendre.