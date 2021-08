Angèle dépasse le million de ventes avec son album Brol

À tout juste 25 ans, Angèle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière ! Tout oublier, Balance ton quoi, Oui ou Non ou encore Ta reine, la chanteuse a su s'imposer face au grand public comme l'une des révélations pop de ces dernières années. Alors qu'elle fait actuellement ses débuts au cinéma dans le film Annette, l'artiste d'origine belge continue de cartonner avec son album Brol, sorti en 2018 ainsi que la réédition de ce dernier. La preuve, selon les calculs de nos confrères de Pure Charts, cette dernière viendrait tout juste de dépasser le million de ventes pour son premier opus. En effet, elle aurait écoulé 198 000 exemplaires de son album la première année, 532 000 en 2019, près de 222 000 en 2020 et 54 000 depuis le début de l'année 2021. Des chiffres pharaoniques qui, si on les additionnent, atteignent 1,006 million.

Plutôt discrète depuis la fin de sa tournée et la programmation de plusieurs concerts à guichets fermés à l'AccorHotels Arena en 2020, Angèle avait tout de même fait un retour remarqué il y a quelques mois avec le titre Fever, en duo avec la britannique Dua Lipa. De quoi satisfaire les fans de la chanteuse qui espèrent rapidement un retour de leur idole dans les bacs et sur scène. Mais pour l'heure, c'est l'esprit tranquille et le moral serein que la nouvelle égérie de la marque Chanel a décidé de profiter de la vie et de prendre du temps pour elle. Si elle demeure très présente sur les réseaux sociaux, où elle offre régulièrement des reprises musicales, la chanteuse n'a pour l'instant pas évoqué de nouveaux projets dans la musique. Il faudra donc s'armer de patience !