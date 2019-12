Angèle : Découvrez les coulisses de son clip Oui ou Non (VIDEO)

En un mois, son clip Oui ou Non aura été vu plus de 11 millions de fois. Un véritable exploit. À 24 ans, Angèle transforme littéralement tout ce qu'elle touche en or. Alors qu'elle vient tout juste de sortir le réédition de son album Brol contenant sept titres inédits, l'interprète de Balance ton quoi a également annoncé qu'elle prendrait une pause dans sa carrière après sa tournée d'été. Un repos bien mérité pour celle qui enchaîne les concerts et les tournées de promotion. Elle sera d'ailleurs à l'AccorHotels Arena le 18, 19 & 20 février 2020.

Et en attendant de pouvoir profiter d'elle en live, on vous invite à regarder le making-of du clip de Oui ou Non publié il y a quelques heures sur la chaîne YouTube de la chanteuse. Véritable machine de guerre, cette vidéo regroupait plusieurs parodies de publicités célèbres. Du parfum de luxe au pare-brise en passant par les céréales. Bref, un clip très original dont on peut enfin observer les dessous. On vous laisse en profiter !