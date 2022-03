Angèle débarque au concert de Dua Lipa à New York pour une prestation surprise (VIDEO)

C'est probablement l'une des collaborations dont on a le plus entendues parler en 2020 ! Plus d'un an avant la sortie de son album Nonante-Cinq, dévoilé en décembre dernier, Angèle faisait son retour dans les charts avec le titre Fever, en collaboration avec Dua Lipa. Une rencontre que l'on ne s'était pas forcément imaginé entre ces deux stars de la pop, mais qui semblait pourtant inévitable. En effet, tandis que la chanteuse belge s'est imposée ces dernières années comme l'une des chanteuses francophones les plus talentueuses et rentables de sa génération, son acolyte britannique n'a rien à lui envier depuis le succès phénoménal de son album Future Nostalgia. Alors que le clip de leur titre cumule plus de 90 millions de vues sur YouTube, c'est sur scène que les deux amies se sont retrouvées pour une prestation surprise au Madison Square Garden à New York. Une première.

Il faut dire que c'est un véritable marathon que Dua Lipa vient d'entamer avec le lancement de sa tournée mondiale aux Etats-Unis. Alors qu'elle devrait également débarquer en Europe dans les prochaines semaines, l'interprète de Levitating se produisait ce 1er mars 2022 dans la grosse pomme où elle a été rejoint par Angèle lors de l'interprétation de leur tube Fever. Totalement ébahis par cette arrivée surprise, le public de la célèbre salle a accueilli la jeune belge avec un tonnerre d'applaudissements. Si les deux artistes s'étaient déjà produites ensemble lors d'un live virtuel, c'est la première fois qu'elles étaient réunies ensemble devant un public "réel". Un avant-goût de qualité pour l'interprète de Bruxelles je t'aime qui officiera les premières parties de son acolyte pour ses concerts à Londres les 2 et 3 mai prochains. Un honneur et une opportunité en or pour la jeune belge qui n'a pas (encore) exporté son talent outre-Manche !

