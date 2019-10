Angèle continue son envolée et dépasse les 2 millions de vues avec Perdus

Plus rien ne semble arrêter Angèle ! Alors que son album Brol vient d'être certifié disque de diamant (500 000 ventes), autant dire un exploit à l'époque actuelle, la jeune artiste continue de surprendre ses fans. En effet, il y a quelques jours, l'interprète de Tout Oublier a révélé sur son compte Instagram qu'elle allait dévoiler une réédition de son opus déjà mythique avec quelques chansons inédites. Sortie prévue le 9 novembre prochain. Et pour mieux faire patienter ses admirateurs, Angèle vient de dévoiler le titre Perdus. Un nouveau morceau qui sent le succès puisque la vidéo YouTube du clip cumule déjà plus de 2 millions de vues. On y voit la jeune femme sur un fond neutre avec pour seul accessoire un micro inspiré des studios d'enregistrement. Véritable révélation francophone de ces dernières années, la jeune prodige continue ainsi son chemin à travers le succès.