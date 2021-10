Angèle : Bruxelles, Je T'aime est (enfin) dispo et c'est à découvrir sur Virgin Radio !

Angèle est de retour ! Celle qui a mis la France et la Belgique à ses pieds nous revient plus forte que jamais avec un nouveau single - intitulé Bruxelles, Je t'aime.

Bien qu'installée à Paris, Angèle portera toujours Bruxelles (sa ville natale) dans son coeur : l'ascension de la jeune artiste en France fut fulgurante (avec près d'un million d'albums vendus) mais il fut un temps, Angèle jouait ses chansons seule, dans les bars de la capitale belge. Avec Bruxelles, Je T'aime, Angèle déclare son amour.à la ville qui l'a vue grandir sans pour autant perdre de vue celle au sein de laquelle elle continue d'évoluer. Et ce n'est pas tout : Bruxelles, Je T'aime est -évidemment- annonciateur d'un nouvel album - sur lequel Josh Gudwin a travaillé.

Côté clip, l'interprète de Tout Oublier a choisi de nous plonger dans un voyage en train onirique : Angèle profite d'un trajet Paris-Bruxelles pour mieux s'évader dans un univers peint par son imagination débordante.

Angèle signe un retour poétique et réussi et, la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera dans les studios de Virgin Radio pour évoquer ce nouveau single avec Manu Payet et toute son équipe !