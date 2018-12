Angèle : Brol, son premier album, est disque de platine !

"Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle t'es pas si bête /Pour une fille drôle t'es pas si laide / Tes parents et ton frère ça aide", chante Angèle dans Balance Ton Quoi. Eh bien justement, la jeune chanteuse belge de 23 ans, avec son premier opus, n'a eu besoin de personne pour se hisser au sommet des charts. Pour preuve, Brol s'est écoulé à 100.000 exemplaires (ventes et streams compris) pour mieux être certifié disque de platine. Porté par des hits efficaes (et intelligents) comme La Thune, Balance Ton Quoi ou encore Tout Oublier - ft Roméo Elvis, Brol témoigne définitivement du talent de son interprète.

Pour vous donner une idée du succès d'Angèle (et de son impact), rien ne sera plus parlant que les chiffres : prenez le clip de Tout Oulier (publié le jour de la sortie de l'album) : aujourd'hui, le clip comptabilise près de 20 millions de vues sur Youtube. Côté ventes, le disque s'est imposé à la quatrième place des charts français la première semaine de sa sortie. Bref, le phénomène Angèle n'a de cesse de séduire et parce qu'elle est en tournée, il y a de forte chance pour que l'engouement continue : sachez qu'elle investira notamment l'Olympia mais aussi, le Zénith (toutes les infos sont à retrouver ICI). Un conseil, réservez vos places parce qu'elles partent vite !