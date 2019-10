Angèle : Brol La Suite, la réédition de l'album avec 7 titres inédits annoncée

Sorti en octobre 2018, le premier album d’Angèle a été un véritable succès commercial et critique. Disque de platine en Belgique et disque de diamant en France, l’opus a également reçu le prix de « L’album révélation de l’année » aux dernières Victoires de la Musique. Après une tournée des plus grands festivals d’été, la chanteuse belge est actuellement sur les routes d’une série de dates à l’affiche des zéniths de France, dont la plupart se jouent à guichet fermé. Tout sourit donc en ce moment à Angèle, et en attendant son deuxième album, la soeur de Roméo Elvis vient d'annoncer pour notre plus grand plaisir la réédition de Brol, Brol La Suite, avec pas moins de sept titres inédits. La track list est à retrouver ci-dessous :

La Thune

Balance Ton Quoi

Jalousie

Tout Oublier (ft. Roméo Elvis)

La Loi de Murphy

Nombreux

Victime des Réseaux

Les Matins

Je Veux Tes Yeux

Ta Reine

Flemme

Flou

Perdus

Oui ou Non

Insomnies

Tu Me Regardes

J'entends

Que du Love (ft. Kiddy Smile)

Ta Reine (version orchestrale)

Sortie prévue le 8 novembre prochain et disponible en précommande par ICI !