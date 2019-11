Angèle au sommet, retour sur 4 de ses meilleures performances (VIDEO)

Patience, Angèle sera bientôt sur la scène du Zénith de Paris pour une série de concert exceptionnels ! Celle qui vient tout juste de dévoiler sa réédition - intitulée Brol, la suite- défendra sur scène une poignée de nouveaux morceaux (de Oui ou Non à Tu Me Regardes en passant par Insomnie). Et parce que chez Virgin Radio on ne se lassera jamais de voir Angèle en live, on a sélectionné quelques unes de ses meilleures performances (parmi tant d'autres).

TOUT OUBLIER - VICTOIRES DE LA MUSIQUE

Difficile d'oublier le passage sur la scène des Victoires : Angèle et Roméo Elvis en tenue de ski (et autant de classe), ça n'a pas de prix.

FLOU - VEVO

Avant même que Flou ne devienne un single, Angèle l'avait interprété pour VEVO. Une pépite.

BALANCE TON QUOI - FETE DE LA MUSIQUE

Parce que Balance Ton Quoi est (presque) devenu l'hymne d'une génération.

TA REINE - ON N'EST PAS COUCHE

Instant calme et volupté.

Et vous, quel est votre morceau favori signé Angèle ?