Angèle apporte son soutien à Louane sur les réseaux sociaux !

Elles sont jeunes, elles sont chanteuses, elles sont talentueuses et leurs CD se vendent à millions. Vous les avez reconnus ? Nous parlons, bien évidemment, de Angèle et Louane. Alors que la première continue toujours de surfer sur le succès de Brol, certifié disque de diamant, et espère percer dans le cinéma, la seconde s'apprête à dévoiler Joie de vivre, son troisième opus. Des points communs qui ont naturellement créés des affinités entre les deux artistes. La preuve avec plusieurs publications récentes de l'interprète de Tout oublier dans lesquelles elle déclare tout son soutien et son admiration à son acolyte découverte dans The Voice. Par exemple, lorsque Louane dévoile Donne-moi ton cœur, Angèle s'est précipitée sur Instagram pour publier une capture d'écran du titre. Idem lors du passage de cette dernière dans Quotidien, filmé et légendé d'un émoticône cœur en story de son réseau social.

Bref, vous l'aurez compris, Angèle n'a pas peur de crier haut et fort son soutien à Louane. De jolis gestes entre les deux chanteuses qui montrent clairement une affection réciproque. Si, pour le moment, aucune collaboration n'a jamais été évoquée entre les deux artistes, certains fans n'hésitent pas à imaginer que la jeune artiste belge pourrait avoir un titre en duo avec Louane. Pour découvrir si la rumeur dit vrai, il faudra patienter encore quelques semaines puisque Joie de vivre sera disponible dans les bacs le 23 octobre prochain.