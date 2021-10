Angèle annonce une grand tournée pour son deuxième album, découvrez les dates !

ELLE EST DE RETOUR ! Après plus d'un an et demi d'absence, Angèle vient d'annoncer la sortie de son second album, NONANTE-CINQ, prévu pour le 10 décembre prochain. Ses fans ont d'ailleurs pu découvrir la setlist complète du disque dans une vidéo absolument hilarante de la chanteuse. Alors qu'elle dévoilait le titre Bruxelles je t'aime il y a quelques jours, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête également à faire son grand retour sur scène. Un come-back très attendu qui a poussé l'artiste d'origine belge à annoncé les premières dates qui constitueront sa future tournée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est loin des petites salles du début...

Après avoir terminé son immense tournée en février 2019 à l'AccorHotels Arena avec quatre spectacles mémorables, Angèle devrait être, dès l'été prochain, à l'affiche de plusieurs festivals tels que Musilac, Aluna ou encore le Primavera Sound à Barcelone. Mais ce n'est pas tout. Comme le précise un tweet récemment posté sur le compte de la jeune star de 26 ans, l'interprète de Balance ton quoi débutera, dès le mois d'avril 2022, une tournée de plus d'une vingtaine de dates à travers toute la France. Pour l'occasion, les équipes de la chanteuse n'ont pas lésiné sur les moyens puisque ce sont les plus grandes salles de Lyon, Nice, Bordeaux, Lille, Marseille ou encore Rennes qui ont été réservés pour son passage. Clou du spectacle, Angèle sera également à l'affiche d'un show à Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d'Europe, le 2 décembre 2022.

Pour réserver vos billets, rendez-vous le 2 novembre prochain ICI ! Ne tardez pas, les places risquent de s'envoler très rapidement !

Voici les dates de la tournée 2022 ! Ouverture de la billetterie le 29.10 à 10h sur https://t.co/qL3ZamyN9w Mais les tickets sont disponibles dès maintenant pour celles et ceux qui ont pré-commandé l’album ici : https://t.co/lgbsON2DEz pic.twitter.com/27qWXDXPsm — Angèle Angèle (@angele_vl) October 27, 2021

