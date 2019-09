Angèle annonce une deuxième date de concert à l'AccorHotels Arena

Elle a déjà écoulé plus de 300 000 copies de son album Brol et tourné à travers le monde entier dans le cadre de son Brol Tour. A tout juste 24 ans, l'artiste d'origine belge est très certainement la révélation de l'année. Après avoir fait de nombreux festivals durant tout l'été (Solidays, Mainsquare ou encore Garorock), Angèle se produira également à l'AccorHotels Arena le 18 février prochain. Malheureusement pour les fans, cette date affiche déjà complet. Une artiste victime de son succès qui a tout de même tenu à réagir face à cette pénurie de places et à rajouter une date à sa tournée. Après tout, on est plus à une près.

Angèle vient donc de rajouter la date du 19 février 2020 à l'AccorHotels Arena (le lendemain de son premier concert) ! Et si les places de la première date se sont vendues comme des petits pains, on se doute que celles-ci resteront à la vente très longtemps. Avis aux fans : NE TARDEZ PAS !