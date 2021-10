Angèle annonce la sortie de son nouvel album dans un extrait hilarant (VIDEO)

"Dites-lui que je l'aime !" s'exclame Angèle en s'adressant à sa petite chienne Pépète avant d'embarquer sur un manège à sensation dans sa dernière vidéo publiée sur son compte Instagram. Un extrait hilarant publié à l'occasion de l'annonce de la sortie de son second album, NONANTE-CINQ, prévu pour le 10 décembre prochain. Alors qu'elle dévoilait le titre Bruxelles je t'aime il y a quelques jours, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête à faire son grand retour sur le devant de la scène. Un comeback très attendu par le grand public qui a également mené la chanteuse d'origine belge à entamer une immense tournée de promotion. Elle était d'ailleurs de passage dans les studios du Virgin Tonic il y a quelques jours.

Mais en attendant l'arrivée de son disque, c'est avec une vidéo totalement dingue que l'égérie Chanel fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. On aperçoit la star à bord d'un grand huit en train d'écrire, le plus rapidement possible et de la meilleure manière qui soit, la liste de tous les titres qui composeront NONANTE-CINQ. Une setlist de douze chansons dans laquelle on trouvera des morceaux aux noms évocateurs tels que Libre, Solo, Démons (en collaboration avec Damso), Profite ou encore Pensées Positives. Un projet qu'Angèle devrait également défendre dans les mois qui viennent sur les scènes de France et d'ailleurs. En effet, la chanteuse est déjà programmée pour le Primavera Sound à Barcelone, Musilac à Aix-les-Bains ou encore Aluna festival. Un été 2022 s'annonce d'ores et déjà excitant !

