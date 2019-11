Angèle ajoute un 3ème concert à l'AccorHotels Arena de Paris

Voilà plus d'un an que la star d'origine belge fricote avec le haut des charts ! Un succès qu'elle doit à son album Brol dont la réédition (qui compte plusieurs titres inédits) vient tout juste d'être dévoilée au public. Et alors qu'elle annonçait une pause dans sa carrière il y a quelques temps, Angèle sera tout de même présente en février prochain à l'AccorHotels Arena pour trois concerts exceptionnels. En effet, étant donné que les deux premières dates sont parties comme des petits pains, l'interprète de Balance ton quoi n'a pas hésité à ajouter un troisième rendez-vous. L'occasion pour elle de finir ces longs mois de tournée et de promotion en beauté ! Et si vous êtes intéressés par les pré-ventes, n'hésitez pas à vous faire plaisir en cliquant ici.

???? NOUVELLE DATE ????Après la réédition de son album, @angele_vl nous gâte et annonce un troisième concert à l'AccorHotels Arena le 20 février 2020 ✨ ????️ Préventes ouvertes : https://t.co/7BxXGakHKQ pic.twitter.com/75xxfPggMw — AccorHotels Arena (@AccorH_Arena) November 12, 2019