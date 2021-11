Angèle ajoute de nouvelles dates au Nonante-Cinq Tour

Patience, Angèle sera de retour dans les classements avec un nouvel album le 10 décembre prochain : après le succès incontestable de Brol, la jeune artiste a profité d'une pause bien méritée pour nous revenir plus créative et plus lumineuse que jamais. En octobre dernier, Angèle nous a offert l'excellent Bruxelles, Je t'aime (véritable déclaration d'amour à sa ville natale) et une chose est sûre, le succès de ce premier single annonce un très bel accueil pour l'opus à venir. Ce nouveau chapitre mènera Angèle en tournée et la bonne nouvelle, c'est que quelques dates ont été ajoutées au Nonante-Cinq Tour.

"Forest National déjà complet donc on en a ajouté 4", a t-elle ainsi annoncé sur Instagram. Elle poursuit : "Et puis een kleine sportpaleis in antwerpen. Ouverture de la billetterie mardi 09 novembre à 10h". Vous l'aurez compris, ces nouvelles dates ont été ajoutées en Belgique - de quoi envisager un petit séjour chez nos voisins belges pour les fans les plus téméraires.

Rendez-vous le 10 décembre pour découvrir Nonante-Cinq.