Angèle admet qu'elle est devenue "une figure du féminisme" malgré elle !

Cette semaine, Angèle s'est confiée à l'AFP (Agence France Presse) sur sa carrière et certains de ses morceaux. Un petit retour sur ces deux dernières années et plus particulièrement sur son titre Balance ton quoi qui aura suscité de nombreuses réactions de la part du grand public. Avec plus de 53 millions de vues sur YouTube, ce dernier est devenu un véritable hymne pour la génération #metoo. "Je peux juste être une figure du féminisme, et d'ailleurs malgré moi" affirme la chanteuse belge qui ne s'attendait pas à ce que son tube devienne politique.

Alors que la réédition de son album Brol (écoulé à plus de 500 000 exemplaires) vient de sortir, Angèle admet s'être "instruite sur le féminisme" après l'engouement autour de Balance ton quoi. Et même si elle a écrit les paroles lorsqu'elle avait seulement 21 ans, cette dernière se félicite d'avoir sensibilisé les jeunes générations. Des fans qu'elle retrouvera en février prochain lors de ses 3 concert à l'AccorHotels Arena de Paris avant d'entamer une pause dans sa carrière.