Angèle à Cannes, Britney Spears prend sa retraite et Christine and The Queens fait une pause dans sa carrière… Toutes les news musique !

Stupéfaction ce 7 juillet 2021 pour les fans de Christine and the Queens. Plus d'un an après la sortie de son EP à succès La vita nuova, la chanteuse vient d'annoncer qu'elle entamait une pause dans sa carrière musicale. Très présente sur les réseaux sociaux durant le premier confinement -où elle effectuait des live virtuels presque tous les soirs- l'interprète de Tilted a écrit quelques lignes très émouvantes dans lesquelles elle précise les raisons de son départ soudain. "Mes Amis, je prends une pause à partir d'ici. Le voyage dans lequel je me suis embarquée exige que je sois prudente, protégée, fidèle. C'est un voyage d'amour et de lumière. Je ne veux pas vous dire des mots vides de sens. Je veux que vous me voyez quand je reviendrai. Je veux que vous m'entendiez. La guérison viendra avec les mots vrais. De la vérité ressortira une lumière éternelle. C'est ce que j'ai décidé de faire, c'est le chemin que je prends. Nous allons avoir besoin de force pour ce qui nous attend. Ça pourrait être glorieux. Nous sommes tous responsables maintenant de cette lumière vacillante qui demande de l'attention. Suivez votre intuition. C'est la lumière qui est en vous." écrit-elle en anglais dans une publication Instagram aimée par plus de 30 000 internautes.

Révélée au grand public après le succès de Chaleur Humaine en 2014, celle qui se faisait désormais appeler Chris avait fait un retour absolument magistral avec les titres People, I've been sad, I disappear in your arms ou encore Nada. Son EP, encensé par les critiques, avait d'ailleurs été élu parmi les meilleurs projets de 2020 selon le média NME. Alors que les rumeurs couraient sur un possible nouvel album dans les mois à venir, il semblerait qu'Héloïse Letissier, de son vrai nom, préfère désormais se retirer du devant de la scène pour mieux y revenir dans quelques temps. Un coup dur pour les fans de l'artiste qui devront donc patienter gentiment avant la sortie d'un nouveau projet de la star. A noter également que ces derniers mois, Christine and the Queens s'était distinguée auprès de Nicola Sirkis sur le titre 3SEX ainsi qu'auprès de notre animateur star Manu Payet sur le morceau Would I Lie To You ?.

Ces dernières années, Angèle s'est hissée en tête des ventes d'album grâce à son opus Brol, qui a dépassé les 500 000 ventes ! Portée par des tubes tels que Balance ton quoi, Tout oublier ou encore Ta reine, la chanteuse belge en avait profité pour dévoiler une réédition qui lui avait permis de continuer une immense tournée à travers toute la France et d'autres pays d'Europe. Des prestations qui s'étaient terminées au début de l'année 2020 avec plusieurs concerts à guichets fermés à l'AccorHotels Arena. Une véritable consécration pour celle dont personne ne connaissait le nom il y a encore trois ans et qui souhaitait à tout prix s'émanciper de l'image de son frère, Roméo Elvis, rappeur à succès. Désormais, si sa popularité n'est plus à prouver, il semblerait que la jeune femme ait décidé d'élargir son champ d'action en s'intéressant de plus en plus au cinéma…

Ce mardi 6 juillet, toute l'équipe du film Annette, dernier né de Leos Carax, était réunie pour monter les marches du célèbre festival de Cannes. Un passage obligé devenu, au fil du temps, un véritable classique de l'événement retransmis dans le monde entier. Pour l'occasion, Marion Cotillard, Adam Driver, Leos Carax ainsi que d'autres membres de l'équipe était présents sur le fameux tapis rouge. Toutefois, c'est la venue surprise d'Angèle qui a attiré toute l'attention de la croisette. En effet, la jeune femme interprète un rôle dans ce film qui devrait sortir le 7 juillet 2021. Vêtue d'une robe de la marque Chanel, pour laquelle elle est égérie, la chanteuse a gravi les marches avec beaucoup d'assurance. Une première réussie avec brio pour l'artiste davantage habituée au zénith qu'au monde du cinéma. On vous laisse jeter un coup d'œil aux clichés capturés par les photographes !

Après une pause (forcée) de plusieurs mois, Clara Luciani a d'ores et déjà initié son retour sur le devant de la scène avec la sortie de l'album Cœur en juin dernier. Portée par les titres Le Reste et Respire encore, la chanteuse entamera également une grande tournée en octobre prochain, suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un bel accueil de la part du public pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire.

Attendue au tournant avec ce nouveau projet, cette dernière peut déjà se vanter d'avoir réussi le pari des ventes physiques et digitales. En effet, comme le confirme le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique), son deuxième album studio vient d'être certifié disque d'or avec plus de 50 000 ventes. Une jolie consécration pour ce projet ambitieux que la star à souhaité "dansant, chic et funky". A l'image de son titre Le reste, c'est en femme forte et moderne que Clara Luciani n'a pas peur d'écrire et de chanter ses désirs. Une décomplexion qui fait du bien et qu'elle doit notamment à l'entourage auprès duquel elle s'est rapprochée pour accoucher de cet album. En effet, elle réunit des artistes de renom tels que Breakbot, Sage ou encore Pierrick Devin.

Alors qu'elle vient tout juste de dévoiler le clip énergique et enivrant de Respire encore, qui risque bien de nous faire danser cet été, Clara Luciani devrait continuer à surfer sur le succès de son deuxième album studio dans les mois qui viennent. Véritable bête de scène -elle avait d'ailleurs reçu une Victoire de la Musique pour ses talents en live- la chanteuse devrait retrouver son public avec beaucoup d'enthousiasme. Une émotion qui, au vu des ventes de sa tournée, semble réciproque du côté de ses fans.

Il y a quelques mois, la sortie de Framing Britney Spears révélait au monde entier le triste destin de Britney Spears, sous la tutelle de son père depuis 2008. Produit par le très sérieux journal le New York Times, le projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. Ces derniers mois, plusieurs sources ont découvert que Britney Spears était totalement prisonnière de l'emprise de son père. Ce dernier, décrit comme un personnage cruel et vénal, est à l'origine de toutes les décisions liées aux finances, à la carrière mais aussi à la vie personnelle de sa fille. Une situation intolérable pour la chanteuse de 39 ans qui témoignait il y a quelques jours devant le tribunal de Los Angeles pour la levée de sa tutelle.

Très virulente dans ses propos, l'interprète de Toxic se disait "en colère" face à une tutelle qu'elle qualifie de totalement "abusive". "Ils ont fait un beau boulot en exploitant ma vie. Cette audience devrait être ouverte au public. Ils devraient écouter et entendre ce que j’ai à dire" affirmait-elle à la barre. Privée de la majorité de ses libertés fondamentales, l'artiste allait plus loin en affirmant qu'on lui empêche même de se marier et d'avoir des enfants. En effet, elle serait forcée de porter un stérilet et aurait été interdite, malgré plusieurs tentatives, de le retirer afin d'avoir un enfant avec son compagnon. Une prise de parole qui demeure pour l'instant sans conséquence puisque la dernière décision du tribunal précise que la star va continuer de demeurer sous la tutelle de son père. Une décision rendue par la juge californienne Brenda Penny et qui a aussitôt affolé la toile et enflammé les plus fervents supporters du mouvement #FreeBritney.

Dernier rebondissement dans l'entourage de la princesse de la Pop ? Son manager historique Larry Rudolph vient d'annoncer sa démission. En charge de la carrière de la chanteuse depuis 25 ans, l'homme a écrit une lettre rendue publique par le média Deadline. On y découvre que ce dernier n'était absolument pas inclut dans la tutelle de sa cliente et qu'il n'a rien fait pour elle depuis plusieurs années en raison de son souhait d'arrêter la musique. "Cela fait plus de deux ans et demi que Britney et moi n'avons pas communiqué. À l'époque, elle m'a dit vouloir prendre une pause pour une période indéterminée. Plus tôt dans la journée, j'ai appris que Britney avait fait part de son intention de prendre officiellement sa retraite" précise le businessman à la stupeur générale. Une information qui a aussitôt affolé les internautes et qui n'est sûrement pas étrangère au fait que Britney Spears soit toujours sous la tutelle de son père ainsi que Jodi Montgomery, une curatrice professionnelle. Si, pour le moment, rien a été officialisé par la principale intéressée, les rumeurs semblent se propager quant à un retrait définitif de la chanteuse du monde de la musique.