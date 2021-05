Andrew Lincoln de retour dans The Walking Dead, la saison 4 de Handmaid's Tale est disponible et une saison 6 pour La Casa Del Papel... Toutes les news série !

C'est l'une des séries les plus applaudies et les plus récompensées de sa génération : après une longue attente, la quatrième saison de The Handmaid's Tale débarque sur OCS.

La saison 4 reprend ainsi où le dernier épisode de la saison 3 nous laissait : June, dans les bois et blessée - accompagnée d'autres servantes. C'est tout ce que l'on vous révèlera de ces nouveaux épisodes : pour suivre les aventures de June, il faudra se brancher sur OCS (ou bien, sur Hulu !). Au fil des années, la série (qui, on le rappelle, s'inspire d'un roman) nous plonge dans un futur (pas si lointain) qui, inévitablement, fait froid dans le dos. Notez qu'à compter de cette quatrième saison, le scénario ne se basera plus sur l'oeuvre d'origine... de quoi nous donner encore plus envie de suivre.

The Walking Dead tirera sa révérence à l'issue de sa onzième saison. Mais que les fans se rassurent, la franchise ne laissera pas les fans de l'univers apocalyptique : Fear The Walking Dead continuera de faire les beaux jours d'AMC tandis que Rick Girmes, personnage emblématique interprété par Andrew Lincoln, sera quant à lui, à l'affiche d'un film consacré au shérif : "Je ne filme pas pour le moment. Je suis toujours très bloqué. Nous sommes très enthousiastes de savoir comment, à la première opportunité, nous allons entrer en production. Il est question que ce soit le printemps. J'ai hâte de porter à nouveau ces bottes de cow-boy", a ainsi confié l'acteur à SFX Magazine.

Et ce n'est pas tout ! L'acteur ne s'est pas contenté d'évoquer le long-métrage : verra t-on son Rick Grimes apparaître dans l'ultime saison ? Andrew Lincoln ne l'exclut pas : "C'est une très bonne question. La réponse la plus facile est que je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas que ce soit encore écrit, mais je ne dirais jamais jamais, parce que toutes les personnes qui travaillent encore sur la série sont de très chers amis et c'est un exploit extraordinaire qu'ils continuent".

Pour rappel, Rick Grimes quittait la série en disparaissant à bord d'un hélicoptère. Verra t-on le personnage apparaître pour boucler la série qui, depuis 11 ans, a fait vibrer les fans ? On peut l'espérer.

Patience, dit-on, est maître de vertu. Et visiblement, les fans de La Casa de Papel devront faire preuve d'encore un peu de patience avant de découvrir les nouveaux épisodes de la série espagnole dorénavant culte. Alors que les hypothèses vont bon train sur la toile, Itziar Ituno (qui interprète Lisbonne) a confié à Vertele qu'une sixième saison n'était pas exclue : « Je pense que c’est la bonne décision de clôturer l’histoire de La Casa de Papel là, mais qui sait si un futur ne sera pas reconsidéré », a t-elle ainsi déclaré.

Pour rappel, après un premier braquage rondement bien mené, l'équipe du Professeur avait choisi de disparaître des radars. Pour marquer le retour de cette équipe aussi attachante qu'inconsciente, les scénaristes avaient opté pour une raison suffisamment valable (l'arrestation de Rio, donc). Dans l'hypothèse ou une sixième saison serait signée, là encore, il faudrait de bonnes raisons et surtout, un scénario sans faille...

La saison 17 de Grey's Anatomy se poursuit aux Etats-Unis et le moins que l'on puisse dire, c'est les scénaristes ont joué avec les émotions des téléspectateurs. Le coma de Meredith fut l'opportunité parfaite pour faire revenir des personnages cultes du show - de Derek à George en passant par Lexi et Mark. Alors que Meredith a fait ses adieux à son mari pour mieux se réveiller et retrouver le monde réel, c'est un autre couple qui, le 6 mai prochain, pourrait bien avoir son heure de gloire... brace yourself, comme diraient nos amis américains.

On le savait, le personnage d'April (interprété par Sarah Drew) devait apparaître cette saison. Et tenez-vous bien, Jackson se rend chez son ex femme sous une pluie battante - le tout accompagné de flashbacks qui devraient mettre tous les fans du couple Japril d'accord.

"Il ne peuvent pas nous mettre de tels flashbacks et espérer que l'on n'attende rien !", s'exclame une internaute... cet épisode marquera t-il la réunion du couple Japril tant apprécié des fans de la série ? Pour le savoir, rendez-vous d'ici deux semaines...