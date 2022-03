And Just Like This : C'est officiel, la série est renouvelée pour une saison 2 !

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO a fait son grand retour dans une toute nouvelle saison rebaptisée And Just Like That le 9 décembre 2021 sur HBO Max, la plateforme de la chaîne américaine. Un rendez-vous que l'on attendait avec un brin d'appréhension mais surtout beaucoup d'excitation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on a pas été déçu !

Dès les premières scènes du programme, dévoilé en grande pompe outre-Atlantique, le ton est donné. C'est dans un restaurant branché, activité récurrente de la série, qu'on retrouve Carrie, Charlotte et Miranda. Les sujets n'ont pas changés, ou presque. Drapées dans leurs vêtements de luxe et toujours dotées de leur humour incisif, les trois amis de toujours sont resplendissantes. Quant à l'absence de Samantha, c'est dès les premières minutes qu'elle est abordée. "Elle n'est plus avec nous" balance Charlotte l'air dubitatif. "Elle est à Londres" s'empresse de corriger Miranda face à leur interlocuteur qui la pense décédée. On apprend plus tard que suite à une brouille avec Carrie, la publiciste s'est exilée à Londres, où elle vit désormais. Pourtant, discrètement, et avec tact, le réalisateur Michael Patrick King parvient à conserver de la place pour cette figure, quasi irremplaçable, qu'est Samantha. Quant à nous, alors qu'on aurait pensé ce manque furieusement perturbant, il semblerait que les événements choisis pour raviver la flamme de cette série mythique aient été suffisamment passionnant pour (presque) nous faire oublier qu'elles étaient quatre.

Des rires, des pleurs, de la nostalgie, mais aussi du renouveau, And Just Like That réussit, selon nous, le pari difficile du reboot exaltant. Du moins, pour l'instant. Après des mois d'attente et de suppositions en tout genre, il ne nous en aura pas fallut beaucoup pour nous convaincre. Sur les réseaux sociaux, c'est la même rengaine, les fans n'ont qu'une hâte : découvrir la suite. Alors qu'on pensait Michael Patrick King bien décidé à ne faire qu'un one shot avec ce retour, c'était sans compter la détermination de HBO à continuer ce qui est apparu comme le programme original le plus streamé de la plateforme. Après avoir convaincu Sarah Jessica Parker de rechausser ses Mano Blahnik, il suffisait simplement d'annoncer la nouvelle aux millions de fans de la série. C'est désormais chose fait. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a encore été précisée.