And Just Like That… : Les trois actrices réunies pour le premier jour de tournage (PHOTO)

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO fera son grand retour sur nos écrans d'ici quelques mois à travers And Just Like That, un revival très attendu. Toutefois, comme on le sait depuis quelques temps, seulement trois des quatre actrices principales seront de la partie. En effet, Kim Cattrall, qui interprète Samantha, avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter son personnage à l'écran. Il faudra donc se contenter de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis alias Carrie, Miranda et Charlotte.

Quelques semaines après le buzz du premier cliché de leurs retrouvailles, les trois comédiennes sont apparus à nouveau réunies pour ce qui semblait être le lancement officiel du tournage de ce nouveau projet. Dévoilé par Sarah Jessica Parker ainsi que le compte officiel de And Just Like That, ce cliché nous transporte tout droit dans les rues de la grosse pomme avec une Carrie toujours aussi excentrique en jupe vichy et talons vernis, une Miranda resplendissante en tailleur de femme d'affaires et une Charlotte dont la classe n'a rien perdu de sa splendeur. Dix-sept ans après la diffusion du dernier épisode de la série, les trois copines n'ont pas changé et comptent bien nous raconter ce que c'est d'être une femme de 50 ans à New York. On a hâte !