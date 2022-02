And Just Like That : le reboot aura t-il droit à une deuxième saison ?

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO a fait son grand retour dans une toute nouvelle saison rebaptisée And Just Like That le 9 décembre dernier sur HBO Max. Comme l'ont confirmé les premières images du tournage, trois des quatre actrices principales sont de la partie. Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure. C'est donc avec un brin d'appréhension mais surtout beaucoup d'excitation que nous sommes retournés sur les traces des new-yorkaises les plus célèbres du monde. Et jusqu'ici, nous n'avons pas été déçus du voyage !

L'ambition de ce reboot ? "Nous n'avons pas essayé de dire: 'Regardez, elles sont plus mûres, plus intelligentes'" expliquait Sarah Jessica Parker dans le New York Times au moment de la promotion. Au contraire, ce sont leur vie et leurs amitiés, encore plus compliquées, qui sont racontées dans ce projet renaissance. Alors que Charlotte semble toujours s'épanouir en tant que mère au foyer, Miranda a quitté son travail pour reprendre des études. Plus engagée que jamais, la working woman semble pourtant un peu dépassée par la bonne attitude à avoir dans le combat. Quant à Carrie, l'écriture a désormais laissé place aux podcasts et son idylle avec Mr Big n'a jamais été aussi sereine. Du moins, avant la mort de ce dernier, qui survient dès la fin du premier épisode. Pour le spectateurs, le choc est terrible. De mémoire de fans, on avait jamais connu un tel rebondissement dans Sex and The City, la série originale.

Des rires, des pleurs, de la nostalgie, mais aussi du renouveau, And Just Like That réussit, selon nous, le pari difficile du reboot exaltant. Du moins, pour l'instant. Il faut dire qu'après des mois d'attente et de suppositions en tout genre, il ne nous en aura pas fallut beaucoup pour nous convaincre. Alors que le dixième et dernier épisode de la saison vient tout juste d'être diffusé, les fans commencent à s'interroger sur une éventuelle suite de la série. Il y a quelques jours, Page Six affirmait qu'il y avait de "fortes chances" pour que la série soit renouvelée tandis que Variety écrivait quelques jours plus tard que Sarah Jessica Parker avait discuté de cette éventualité avec Michael Patrick King. Même si rien a été officiellement annoncé jusqu'à présent, l'actrice américaine se dit absolument prête à enfiler ses Manolo Blahnik et retrouver son rôle de Carrie Bradshaw. Ne reste plus qu'à trouver le bon moment dans les agendas très chargés du créateur et des comédiens pour croire à un retour du reboot le plus attendu de ces dernières années !