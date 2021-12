And Just Like That : Le créateur de la série explique la mort tragique de [SPOILER] !

L'ambition de ce reboot ? "Nous n'avons pas essayé de dire: 'Regardez, elles sont plus mûres, plus intelligentes'" expliquait Sarah Jessica Parker dans le New York Times au moment de la promotion. Au contraire, ce sont leur vie et leurs amitiés, encore plus compliquées, qui sont racontées dans ce projet renaissance. Alors que Charlotte semble toujours s'épanouir en tant que mère au foyer, Miranda a quitté son travail pour reprendre des études. Plus engagée que jamais, la working woman semble pourtant un peu dépassée par la bonne attitude à avoir dans le combat. Quant à Carrie, l'écriture a désormais laissé place aux podcasts et son idylle avec Mr Big n'a jamais été aussi sereine. Du moins, avant la mort de ce dernier, qui survient dès la fin du premier épisode. Pour le spectateurs, le choc est terrible. De mémoire de fans, on avait jamais connu un tel rebondissement dans Sex and The City, la série originale. Il aura donc fallu moins d'une heure pour nous faire redescendre aussitôt de notre petit nuage et nous ramener à la dure réalité de la vie. Celle où Carrie, désormais veuve, s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Peut-être même le plus dur.

Ce choix de scénario très osé, Michael Patrick King, le showrunner de la série, l'a récemment expliqué lors d'une interview vérité. "Franchement, je ne serais pas revenu si je n'avais pas eu une très forte envie d'explorer ce genre d'idée forte : est-il mieux d'avoir aimé et perdu cet amour que de ne jamais avoir aimé du tout ? Surtout pour ce personnage qui a passé tout son temps à chercher l'amour" confie t-il au magazine Entertainment Weekly avant d'expliquer son choix plus en détails : "Je me sentais aussi à l'aise parce que l'ADN est le même. Les gens oublient que Carrie n'étaient pas réellement avec Big dans la série. Elle l'a été brièvement - une minute ou deux. Et elle n'est pas avec Big non plus aujourd'hui. C'est juste une circonstance différente. C'est plus radical". Des propos qui devraient en convaincre quelques-uns même si on doute que tout le monde digère cette mort de l'un des personnages les plus emblématiques de la série. "Je ne veux déprimer personne… Au fur et à mesure, la série deviendra plus légère" conclut le réalisateur à propos du retour de sa série mythique.