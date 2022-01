And Just Like That : Découvrez le salaire impressionnant des trois actrices !

En 1998, Sex and the City débarquait sur nos écrans pour devenir l'une des séries les plus cultes de la fin des années 90 et du début des années 2000 ! Après six saisons pleines de rebondissements et deux films ayant attiré des millions de spectateurs à travers le monde, le programme culte de HBO a fait son grand retour dans une toute nouvelle saison rebaptisée And Just Like That le 9 décembre dernier sur HBO Max, la plateforme de la chaîne américaine. Comme l'ont confirmé les premières images du tournage, trois des quatre actrices principales sont de la partie. Kim Cattrall, qui avait déjà dit qu'elle ne souhaitait plus interpréter Samantha, a décidé de ne pas faire partie de l'aventure. C'est donc avec un brin d'appréhension mais surtout beaucoup d'excitation que nous sommes retournés sur les traces des new-yorkaises les plus célèbres du monde. Et jusqu'ici, nous n'avons pas été déçus du voyage !

Pour rendre possible le retour de l'une des séries les plus iconiques de ces dernières décennies, la chaîne HBO a forcément dû mettre la main à la poche. Même si l'on s'attendait à de jolis chèques pour Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbs) et Kristin Davis (Charlotte York), on aurait jamais imaginé que leur salaire se situerait entre 650 000 et 700 000 dollars par épisode (soit entre 570 000 et 610 000 euros). Elles touchent tous les trois la même somme. En effet, comme le précise le magazine Variety, les trois comédiennes auraient empoché pas moins de 6 à 7 millions de dollars chacune pour les dix épisodes de And Just Like That. Un véritable jackpot qui s'explique également par le fait que ces dernières possèdent, pour la première fois, un rôle de productrice exécutive dans le programme.