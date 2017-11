Ana Zimmer : I Got The Balls dans Les Coups de Cœur de la rédac’

Cette semaine dans nos coups de cœur de la rédac' ont met à l'honneur une petite frenchie, Ana Zimmer. Cette jeune femme d'origine américaine, russe et allemande, chante en anglais. On était tombé amoureux de sa voix il y a deux ans, entendue chez Jabberwocky (dont le superbe Fog ), avant qu'un autre parangon de l'électro française, Joris Delacroix, ne soit séduit et retravaille son Young and Brave. Mais Ana Zimmer est une grande fille de 27 ans qui s'affirme désormais en solo avec un single au titre délicieusement explicite, I Got The Balls. Une chanson où elle se réapproprie cette expression typiquement masculine car le courage et la force sont aussi des qualités féminines. Pour l'occasion Ana Zimmer dévoile un clip esthétiquement très réussi à découvrir ci-dessous.

Ana Zimmer se dit amoureuse de la musique des années 80 et 90, inspirée par la pop et l'électro mais aussi la musique urbaine. Pas étonnant que son I Got The Balls sonne donc comme de la dream pop particulièrement dynamique. La voix envoûtante et sensuelle de la jeune femme devrait vous donner envie de vous agiter sur le dancefloor et prendre votre courage (ou vos balls ?) à deux mains. Lauréate du tremplin des Inrocks Lab en 2015, Ana Zimmer apparaît plus que jamais comme l'un des espoirs de la scène, plutôt bien surchargée, électro pop française. Elle dévoilera en début d'année prochaine un premier EP qui devrait confirmer son talent.