Amy Winehouse : Une vieille demo de la chanteuse refait surface

Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse disparaissait brutalement, laissant des fans inconsolables. Et encore aujourd'hui, celle qui a marqué la pop britannique continue de les accompagner - il y a eu par exemple le documentaire AMY, sorti il y a quelques années. Bien que les fans aient deux excellents albums pour se consoler, il arrive parfois que des titres surgissent par surprise. Comme ce fut le cas pour d'autres artistes disparus (comme Kurt Cobain, par exemple), une ancienne démo a refait surface. Amy Winehouse avait alors 17 ans et on préfère vous prévenir, le style est bien différent de Rehab ou de Back to Black.

Intutlée My Own Way, la chanson a été enregistrée en 2001 mais n'a été publiée sur la toile que récemment par Gil Cang (un musicien londonien). Selon le média NME, il aurait même travaillé sur le titre - avec James McMillan et Maryanne Morgan. "On a écrit pas mal de titres pop, on a fait pas mal de promo avec des artistes différents et des talents variés", explique Gil Cang au Camden New Journal. "C'était une période particulièrement terrible pour le monde de la pop à cette époque - beaucoup de terribles boy bands et girl bands pour lesquels il fallait travailler", poursuit-il.

Et entre deux compositions mainstream, ils sont tombés sur Amy Winehouse : "Amy est venue nous voir, elle a ouvert la bouche et elle a été époustouflante. On a immédiatement été choqués par son talent - C'était vraiment un moment surprenant, on s'est dit 'Wow,'". Et ce talent, Amy Winehouse a su le travailler. Après cette démo, l'artiste a poursuivi dans cette voie et ce qui en est ressorti, ce sont des excellents titres - comme You Know I'm Not Good ou Back To Black (oui, on le cite encore. Mais, c'est le meilleur).