Amy Winehouse : Une tournée hologramme en 2019 ?

On ne le répètera jamais assez : Amy Winehouse est une icône disparue bien trop tôt. Son talent est, encore et toujours, célébré et reconnu - au point qu'un documentaire devrait voir le jour d'ici peu. Visiblement, l'hommage devrait être poussé encore plus loin puisqu'un spectacle porté par un hologramme serait en pleine préparation. L'idée ? Organiser une tournée pour l'année 2019. La chanteuse disparue à 27 ans (en 2011) devrait ainsi être célébrée grâce à un système imaginé par BASE Hologram. Le show devrait "utiliser la pointe de la technologie". Notez que l'hologramme sera accompagné "d'un groupe live", de chanteurs et d'une mise en scène théâtrale.

"C'est notre rêve", a confié le père d'Amy Winehouse dans un communiqué. "La voir se produire sur scène est quelque chose de spécial que l'on peut pas vraiment formuler avec des mots. La musique de notre fille a touché des millions de personnes et ça représente énormament que son héritage puisse perdurer grâce à cette innovation". Et ce n'est pas tout. Le PDG de Base Hologram s'est, lui aussi, exprimé : "Amy était tellement puissante. Elle ne jouait que par ses propres règles, elle a été pionnère en lançant son propre style de musique et pour ça, on sait qu'elle est la personne parfaite pour porter un tel projet".

Alors, bonne ou mauvaise idée ? Seul le temps le dira.