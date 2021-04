Amy Winehouse : Un nouveau film-documentaire est en préparation !

Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse disparaissait subitement à Londres à l'âge de 27 ans, laissant derrière elle une famille en deuil et des millions de fans apeurés. Alors que le monde s'apprête à célébrer les dix ans de la mort de cette icône de la musique, une chaîne britannique vient d'annoncer la diffusion d'un film-documentaire inédit intitulé Amy Winehouse : 10 Years On. Commandé par BBC Two et BBC Music, ce projet prendra une tournure légèrement différente de ce qui a pu être fait depuis la mort de la chanteuse puisque celui-ci sera raconté principalement du point de vue de la mère d'Amy Winehouse, Janis. "J’ai l’impression que le monde n’a pas connu la vraie Amy, celle que j’ai élevée, et je suis impatiente de pouvoir offrir une compréhension de ses racines et un aperçu plus profond de la vraie Amy. Ce regard diffère souvent du récit que l’on nous a raconté auparavant." a précisé cette dernière dans un communiqué de presse.

Plusieurs années après le succès du documentaire Amy, récompensé d'un Oscar mais fortement critiqué par la famille de l'interprète de Back To Black, Janis espère rétablir quelques vérités à propos de sa fille. "Amy était une véritable icône musicale, et nous ne pourrions pas être plus fiers d’aider les proches d’Amy à se réapproprier son histoire, 10 ans après sa mort" a tenu à indiquer Dov Freedman, producteur exécutif de Curious Films. Un projet qui s'annonce donc plus réaliste que jamais et qui débarque plus de six ans après Loving Amy : A Mother’s Story, un livre écrit par Janis Seaton-Levy. Atteinte d'une sclérose en plaques, cette dernière a confié qu'elle a accepté de faire ce documentaire avant que la maladie "menace de la dépouiller de ses souvenirs d’Amy".